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«Теперь главное – вернуться в Россию». Егорова посетила Италию, несмотря на коронавирус

«Теперь главное – вернуться в Россию». Егорова посетила Италию, несмотря на коронавирус
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Анастасия Егорова сообщила, что в свой выходной отправилась с австрийского сбора в Италию и столкнулась с трудностями при обратном пересечении границы.

«На границе Италия – Австрия нас остановила полиция и не пускала обратно, пока мы не пройдём тест на коронавирус. Отправили нас в больницу для получения сертификата на отсутствие вируса. Получив его, нас всё-таки пропустили в Австрию, сказав не приезжать больше в Италию из-за карантина. Весёлый выходной получился. Теперь главное – вернуться в Россию», – написала Егорова в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Анастасии Егоровой

10 марта правительство Италии решило ввести в стране режим «красной зоны» для сдерживания распространения коронавируса. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал к временному закрытию большинства негосударственных предприятий. Из магазинов решено оставить открытыми лишь супермаркеты и аптеки, никакие спортивные события проводиться не будут, передвижение людей ограничат.

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