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Серохвостов — шестой в спринте на юниорском чемпионате Европы по биатлону

Серохвостов — шестой в спринте на юниорском чемпионате Европы по биатлону
Биатлон 0

Словенец Алекс Цисар стал победителем спринтерской гонки на юниорском чемпионате Европы по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Серебро завоевал чех Витеслав Хорниг. Бронза досталась швейцарцу Никласу Хартвегу.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Даниил Серохвостов, ставший шестым.

Биатлон. Юниорский чемпионат Европы. Хохфильцен
Спринт. Юниоры
1. Алекс Цисар (Словения) — 26.30,0 (0).
2. Витеслав Хорниг (Чехия) — +21,2 (1).
3. Никлас Хартвег (Швейцария) — +23,5 (0)...
6. Даниил Серохвостов (Россия) — +46,8 (2)...
10. Кирилл Бажин (Россия) — +1.34.7 (3)...
15. Алексей Вагин (Россия) — +1.42,6 (1)...
51. Илья Гаврилов (Россия) — +5.13,1 (1)...
58. Даниил Фомин (Россия) — +5.31,5 (6)...
71. Михаил Первушин (Россия) — +6.37,1 (6)...
78. Кирилл Ануфриев (Россия) — +7.03,7 (2).

Лишь двое россиян вошли в топ-20 в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ, Ануфриев — 89-й
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