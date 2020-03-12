Губерниев: мужской спринт в Контиолахти пройдёт без зрителей

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) людей будут выводить с трибун. Ранее он рассказал, что в ближайшее время может быть принято решение об отмене соревнований. Сегодня, 12 марта, в Контиолахти должен состояться мужской спринт.

«Есть инфа, людей будут выводить с трибун! Если гонка сегодня состоится, то без зрителей. Решение принимается прямо сейчас», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Затем Дмитрий добавил: «Сегодня гонка без зрителей».

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заверил, что мужской спринт точно состоится. При этом многие спортивные соревнования в Европе были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

Старт спринта запланирован на 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Губерниев: этап в Контиолахти могут отменить. Всё очень серьёзно!