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Губерниев: мужской спринт в Контиолахти пройдёт без зрителей

Губерниев: мужской спринт в Контиолахти пройдёт без зрителей
Биатлон / Кубок мира 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) людей будут выводить с трибун. Ранее он рассказал, что в ближайшее время может быть принято решение об отмене соревнований. Сегодня, 12 марта, в Контиолахти должен состояться мужской спринт.

«Есть инфа, людей будут выводить с трибун! Если гонка сегодня состоится, то без зрителей. Решение принимается прямо сейчас», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Затем Дмитрий добавил: «Сегодня гонка без зрителей».

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заверил, что мужской спринт точно состоится. При этом многие спортивные соревнования в Европе были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

Старт спринта запланирован на 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Губерниев: этап в Контиолахти могут отменить. Всё очень серьёзно!
Хованцев: мужской спринт в Контиолахти 100% состоится
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