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Бех, ранее выступавшая за Россию, выиграла золото юниорского ЧЕ в спринте. Шевченко — 3-я

Бех, ранее выступавшая за Россию, выиграла золото юниорского ЧЕ в спринте. Шевченко — 3-я
Биатлон 0

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала бронзу в спринтерской гонке на юниорском чемпионате Европы в Хохфильцене. Золото выиграла представительница Украины Екатерина Бех, ранее выступавшая за Россию. Серебро досталось француженке Лауре Буко.

Биатлон. Юниорский чемпионат Европы. Хохфильцен
Спринт. Юниорки
1. Екатерина Бех (Украина) — 24.50,2 (1).
2. Лаура Буко (Франция) — +21,4 (0).
3. Анастасия Шевченко (Россия) — +33,5 (0)...
19. Дарья Сидорова (Россия) — +1.38,6 (2)...
21. Анастасия Халиуллина (Россия) — +1.48,1 (1)...
23. Анастасия Кайшева (Россия) — +2.02,7 (1)...
26. Алина Кудисова (Россия) — +2.14,9 (3)...
33. Амина Иванова (Россия) — +2.53,5 (1)...
43. Анастасия Гореева (Россия) — +3.32,3 (4).

Россиянка Иванова завоевала серебро в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ по биатлону
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