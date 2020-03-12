Бех, ранее выступавшая за Россию, выиграла золото юниорского ЧЕ в спринте. Шевченко — 3-я

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала бронзу в спринтерской гонке на юниорском чемпионате Европы в Хохфильцене. Золото выиграла представительница Украины Екатерина Бех, ранее выступавшая за Россию. Серебро досталось француженке Лауре Буко.

Биатлон. Юниорский чемпионат Европы. Хохфильцен

Спринт. Юниорки

1. Екатерина Бех (Украина) — 24.50,2 (1).

2. Лаура Буко (Франция) — +21,4 (0).

3. Анастасия Шевченко (Россия) — +33,5 (0)...

19. Дарья Сидорова (Россия) — +1.38,6 (2)...

21. Анастасия Халиуллина (Россия) — +1.48,1 (1)...

23. Анастасия Кайшева (Россия) — +2.02,7 (1)...

26. Алина Кудисова (Россия) — +2.14,9 (3)...

33. Амина Иванова (Россия) — +2.53,5 (1)...

43. Анастасия Гореева (Россия) — +3.32,3 (4).