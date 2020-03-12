Этап Кубка мира по биатлону в Хольменколлене отменён

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) отменён, сообщается в «твиттере» Международного союза биатлонистов. Соревнования были запланированы на 20-22 марта. Такое решение было принято в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее власти Норвегии рекомендовали отменить мероприятия, в которых участвуют 500 и более человек.

Кроме того, IBU принял решение провести этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) без зрителей. Программа соревнований изменена не будет.

Сегодня, 12 марта, в Контиолахти состоится мужской спринт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Губерниев: этап в Контиолахти могут отменить. Всё очень серьёзно!