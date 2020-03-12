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Латыпов — о болельщиках в Контиолахти: мне кажется, тут 90 процентов наших

Латыпов — о болельщиках в Контиолахти: мне кажется, тут 90 процентов наших
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Допустив два промаха, он показал 36-й результат.

«Неплохой результат ногами, но по ощущениям было тяжело. Не было такой резкости движений, как в Чехии. Дистанционную скорость держал, хотел на финише прибавить, но не вышло. Состояние трассы? Скольжение не менялось от круга к кругу. Сейчас уже не знаю, рыхлый снег или нет, но у меня что первый, что третий круги были примерно одинаковыми.

Поддержка болельщиков, которых не пустили на стадион? Мне кажется, тут 90% наших. Сколько их? Пока бежал — не считал. В двух местах стоят, в Чехии их совсем видно не было», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

Напомним, по решению организаторов, гонки этапа Кубка мира в Контиолахти проводятся без зрителей.

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