Латыпов показал 20-й ход в спринте в Контиолахти, быстрейшим стал Йоханнес Бё

Норвежец Йоханнес Бё показал лучший ход в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Его чистое время прохождения дистанции составило 21 минуту 1,7 секунды.



Вторую скорость на дистанции показал французский спортсмен Мартен Фуркад, уступивший Бё 27 секунд. Третий ход у представителя Германии Беннедикта Долля — +29,8 секунды.



Лучшим из россиян по скорости стал Эдуард Латыпов. Он проиграл Йоахннесу Бё 1 минуту и 3 секунды. Это 20-й ход дня.



Биатлон. Кубок мира. Контиолахти, Финляндия

Мужчины. Спринтерская гонка. Лыжный ход



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 20.25,9

2. Мартен Фуркад (Франция) — +27,6

3. Бенедикт Долль (Германия) — +29,8…

20. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.03,0

21. Матвей Елисеев (Россия) — +1.04,4

22. Александр Логинов (Россия) — +1.05,2…

38. Евгений Гараничев (Россия) — +1.26,2…

48. Карим Халили (Россия) — +1.40,1…

63. Никита Поршнев (Россия) — +1.52,3.

Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Елисеев — лучший из россиян