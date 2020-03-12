Латыпов показал 20-й ход в спринте в Контиолахти, быстрейшим стал Йоханнес Бё

Норвежец Йоханнес Бё показал лучший ход в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Его чистое время прохождения дистанции составило 21 минуту 1,7 секунды.
Вторую скорость на дистанции показал французский спортсмен Мартен Фуркад, уступивший Бё 27 секунд. Третий ход у представителя Германии Беннедикта Долля — +29,8 секунды.
Лучшим из россиян по скорости стал Эдуард Латыпов. Он проиграл Йоахннесу Бё 1 минуту и 3 секунды. Это 20-й ход дня.
Биатлон. Кубок мира. Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Спринтерская гонка. Лыжный ход
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 20.25,9
2. Мартен Фуркад (Франция) — +27,6
3. Бенедикт Долль (Германия) — +29,8…
20. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.03,0
21. Матвей Елисеев (Россия) — +1.04,4
22. Александр Логинов (Россия) — +1.05,2…
38. Евгений Гараничев (Россия) — +1.26,2…
48. Карим Халили (Россия) — +1.40,1…
63. Никита Поршнев (Россия) — +1.52,3.
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