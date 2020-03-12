Й. Бё сократил отставание от Фуркада в общем зачёте Кубка мира до десяти очков

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё после победы в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) сократил отставание от француза Мартена Фуркада в общем зачёте Кубка мира. Йоханнес показал лучшее время в гонке, тогда как Фуркад стал вторым.



В итоге за четыре гонки до окончания Кубка мира француз опережает норвежца всего на 10 очков. Третье место занимает ещё один французский биатлонист — Кентен Фийон Майе.



Лучший из россиян Александр Логинов — восьмой, Матвей Елисеев — 15-й.



Биатлон. Кубок мира. Контиолахти, Финляндия

Мужчины. Общий зачёт. После 20 гонок



1. Мартен Фуркад (Франция) — 860.

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 870.

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 814.

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 730.

5. Эмильен Жаклен (Франция) — 680.

6. Симон Детьё (Франция) — 664…

8 Александр Логинов (Россия) — 593…

15. Матвей Елисеев (Россия) — 422.

Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Елисеев — лучший из россиян