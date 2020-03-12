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Й. Бё сократил отставание от Фуркада в общем зачёте Кубка мира до десяти очков

Й. Бё сократил отставание от Фуркада в общем зачёте Кубка мира до десяти очков
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё после победы в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) сократил отставание от француза Мартена Фуркада в общем зачёте Кубка мира. Йоханнес показал лучшее время в гонке, тогда как Фуркад стал вторым.

В итоге за четыре гонки до окончания Кубка мира француз опережает норвежца всего на 10 очков. Третье место занимает ещё один французский биатлонист — Кентен Фийон Майе.

Лучший из россиян Александр Логинов — восьмой, Матвей Елисеев — 15-й.

Биатлон. Кубок мира. Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Общий зачёт. После 20 гонок

1. Мартен Фуркад (Франция) — 860.
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 870.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 814.
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 730.
5. Эмильен Жаклен (Франция) — 680.
6. Симон Детьё (Франция) — 664…
8 Александр Логинов (Россия) — 593…
15. Матвей Елисеев (Россия) — 422.

Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Елисеев — лучший из россиян
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