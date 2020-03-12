Логинову по-прежнему не вернули телефон, изъятый во время обыска на чемпионате мира

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что итальянская полиция по-прежнему не вернула ему средства связи, изъятые по итогам обысков во время чемпионата мира в Антхольце (Италия).
«Ничего не вернули и не знаю, когда вернут. Осведомлённости у меня никакой нет. Даже если все данные там остались, пусть проверяют, мне скрывать нечего. Какого конца этой истории жду? Я даже не хочу говорить о каком-то исходе. Для меня он один: мне важно, чтобы в этой ситуации разобрались», — цитирует Логинова «Матч ТВ».
Напомним, 22 февраля, в 6 часов утра, за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он заявил, что правоохранители искали препараты и лекарства.
Позже стало известно, что первичные результаты обыска у членов сборной России по биатлону не выявили применения ими запрещённых препаратов.
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