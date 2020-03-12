Все гонки этапа Кубка мира в Контиолахти пройдут без зрителей
Организаторы восьмого этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) приняли решение о проведении всех гонок без зрителей, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). Такие меры предосторожности связаны с распространением коронавируса.
Сегодня в Контиолахти прошла мужская спринтерская гонка. О запрете посещения старта зрителями стало известно лишь за час до старта гонки. В экстренном порядке все болельщики покинули трассу и её окрестности.
Ранее стало известно об отмене заключительного этапа Кубка мира сезона-2019/2020, который должен был пройти в Хольменколлене (Норвегия). Многие спортивные соревнования в Европе и мире были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.
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