Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов

По итогам гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) француз Мартен Фуркад выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов.



После восьми гонок на счету спортсмена 360 очков, ближайший преследователь — его соотечественник Кентен Фийон Майе набрал 324 очка. Третьим стал Йоханнес Бё из Норвегии (323).



Лучшим россиянином в зачёте спринтерских гонок стал Александр Логинов — его 274 очка позволили расположиться на шестой позиции.



Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт спринтерских гонок



1. Мартен Фуркад (Франция) – 360

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 324

3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 323

4. Тарье Бё (Норвегия) – 307

5. Симон Дестье (Франция) – 284

6. Александр Логинов (Россия) – 274

7. Эмильен Жаклен (Франция) – 274

8. Бенедикт Долль (Германия) – 249

9. Матвей Елисеев (Россия) – 230

10. Йоханнес Кюн (Германия) – 217…

45. Эдуард Латыпов (Россия) – 48

46. Никита Поршнев (Россия) – 48

48. Евгений Гараничев (Россия) – 47…

66. Дмитрий Малышко (Россия) – 14.