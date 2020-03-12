Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов

По итогам гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) француз Мартен Фуркад выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов.
После восьми гонок на счету спортсмена 360 очков, ближайший преследователь — его соотечественник Кентен Фийон Майе набрал 324 очка. Третьим стал Йоханнес Бё из Норвегии (323).
Лучшим россиянином в зачёте спринтерских гонок стал Александр Логинов — его 274 очка позволили расположиться на шестой позиции.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт спринтерских гонок
1. Мартен Фуркад (Франция) – 360
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 324
3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 323
4. Тарье Бё (Норвегия) – 307
5. Симон Дестье (Франция) – 284
6. Александр Логинов (Россия) – 274
7. Эмильен Жаклен (Франция) – 274
8. Бенедикт Долль (Германия) – 249
9. Матвей Елисеев (Россия) – 230
10. Йоханнес Кюн (Германия) – 217…
45. Эдуард Латыпов (Россия) – 48
46. Никита Поршнев (Россия) – 48
48. Евгений Гараничев (Россия) – 47…
66. Дмитрий Малышко (Россия) – 14.
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