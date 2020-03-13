Жаклен: я уже не тот скромный парень, каким был в прошлом году

Французский биатлонист Эмильен Жаклен поделился впечатлениями от выступления в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Он занял третье место, не совершив ни одного промаха. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё. Второй результат продемонстрировал француз Мартен Фуркад.



«Седьмой пьедестал в сезоне — это невероятно! Утром как раз вспоминал свои удачные гонки и, должен сказать, я уже морально устал за этот год. Перед стартом настраивался максимально качественно провести гонку. В итоге на огневых всё прошло хорошо, да и на трассе скорость была лучше, чем я рассчитывал. Очень рад седьмому пьедесталу в сезоне! И снова с Мартеном — это даже забавно! Не скажу, что уверен в себе, но настраиваюсь на хороший результат в преследовании. Пока что я лидирую в зачете пасьютов и готов сделать всё, чтобы победить.



В этом сезоне так много всего было в первый раз — я стал чемпионом мира, поднимался на пьедесталы Кубка мира — это новая страница моей карьеры. Уже с нетерпением жду возвращения домой, когда наконец-то выдохну, расслаблюсь и осознаю, чего достиг. Весь год я провёл, предельно сосредоточившись на том, что и как в гонках нужно делать максимально правильно, а не на конечном результате. Это работает, так что думаю, я нашёл свой путь к победам.



Я уже не тот скромный парень, каким был в прошлом году, мне не нужно доказывать своё место — я уже сделал это. Теперь мне не нужны подарки от соперников, я и сам могу побеждать», — цитирует Жаклена Biathlon.com.ua.

Медали Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.

Й. Бё прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти