Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал слова Драчёва о Гараничеве

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил слова президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва о бронзовом призёре Олимпийских игр Евгении Гараничеве. Драчёв сказал: «Возможно, его время проходит».

«Дело не в словах президента, а в результатах спортсмена. Если по спортивному принципу Гараничев отберётся в основу сборной после контрольных стартов, то неважно, сколько ему будет лет в тот момент. То же самое и в случае с молодыми, если они недотягивают до уровня Кубка мира, зачем их тянуть туда за уши. Иными словами, всё будет зависеть только от Евгения, а не от мнения Драчёва.

Я тоже сторонник привлечь в команду как можно больше молодых. Но где их взять? К сожалению, у нас практически нет ребят, способных уже сейчас закрепиться в основе и подвинуть ветеранов. Поэтому пусть бегают те, кто способен приносить очки в Кубке наций", — цитирую Васильева «Известия».

Васильев также сообщил, что 35-летняя Екатерина Юрлова-Перхт не намерена завершать карьеру.

«Насколько я знаю, Катя пока не собирается заканчивать. Конечно, всякое может быть, но пока её результаты говорят о том, что она абсолютный лидер женской сборной. Юрлова — единственная из наших девушек реально боролась за медали в личных гонках на чемпионате мира – 2019. Пару раз до подиума не хватило совсем чуть-чуть. Она опытная спортсменка и вполне может держать высокий уровень до Игр-2022. Несмотря на свой статус, Катя пока ни разу не участвовала в Олимпийских играх, и это надо исправить», — сказал Васильев.

Барнашов отреагировал на слова Драчёва о Гараничеве