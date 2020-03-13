Поршнев сообщил о досрочном завершении международного сезона

Российский биатлонист Никита Поршнев сообщил о досрочном завершении сезона. Накануне, 12 марта, он занял 62-е место в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). В результате россиянин не смог отобраться в гонку преследования.

«Дорогие друзья, уважаемые болельщики, международный сезон для меня закончен. Конечно, в первую очередь хочется поблагодарить вас, за преданность и любовь к биатлону, всю нашу команду, сервис бригаду и медиа «Матч ТВ», которые помогают нам на всех этапах Кубка мира. Буду тренироваться, чтобы в следующем году быть сильнее. Всем здоровья!» — написал биатлонист в своём «инстаграме».

Ранее стало известно, что этап Кубка мира в Хольменколлене отменён из-за угрозы распространения коронавируса.