Хофер: не до конца понимаю, что происходит в Италии

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, четырёхкратный призёр чемпионатов мира итальянский биатлонист Лукас Хофер рассказал, как реагируют на информацию о коронавирусе на родине.
«Когда у тебя там, в Италии, твоя семья, твоя девушка, то, конечно же, есть неприятные эмоции. Честно говоря, я не до конца понимаю, что происходит в Италии, как это выглядит там, я ещё не был дома, но в любом случае людям же надо как-то выходить из своих квартир для покупки элементарных средств для жизни.
Я очень надеюсь, что вскоре там всё встанет на свои места. Не представляю, как я смогу сидеть длительное время, не выходя из дому», — цитирует Хофера Biathlon.com.ua.
Лукас также отреагировал на то, что в связи с отменой этапа в Хольменколлене международный биатлонный сезон завершится в ближайшие дни.
«Если говорить о моём мнении, то я считаю, что мы все должны идти одним путём. Я имею в виду, что если условно в Осло отменили соревнования по лыжным гонкам, то аналогично должны поступить и мы. Организаторы должны думать о здоровье людей в первую очередь», — сказал Хофер.
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