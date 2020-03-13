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Драчёв нашёл позитивный момент в отмене этапа в Хольменколлене

Драчёв нашёл позитивный момент в отмене этапа в Хольменколлене
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал информацию об отмене заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвения) из-за угрозы распространения коронавируса.

«Сейчас не о финансовых потерях надо думать, а беречь спортсменов. В любом случае даже в этой ситуации надо искать положительные моменты: у биатлонистов будет больше времени, чтобы отдохнуть и лучше подготовиться к чемпионату России, который должен пройти в конце марта», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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