Логинов прокомментировал отмену этапа Кубка мира в Хольменколлене

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти, где занял 18-е место, совершив один промах.



«Совсем другое состояние по сравнению с Нове-Местом, правда, ещё не стопроцентное, какие-то мышцы не слушаются. Получилось отдохнуть, восстановиться, и теперь могу бороться на каждом километре. Не с лучшими секундами, но за какие-то более-менее высокие места. Организаторы всё посыпали селитрой, скольжение было достаточно неплохим.

Было ли слышно болельщиков, которых не пустили на стадион? Да. Было много русских болельщиков. Понимаю, что им было тяжело. Они пришли на трибуны, но за 3-4 минуты до начала пристрелки им пришлось уйти", — цитирует Логинова сайт «Матч ТВ».



Логинов также отреагировал на отмену этапа в Хольменколлене из-за угрозы распространения коронавируса.



«У меня были мысли, что к этому всё идёт. Не могу комментировать, решения принимают организаторы. Но я поддерживаю это решение, ситуация серьёзная, и последствия могут быть такими же», — сказал Логинов.

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