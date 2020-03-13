Халили оценил выступление в спринте на этапе в Контиолахти

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили прокомментировал выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти, где он занял 42-е место.
«Честно говоря, я не могу быть доволен результатом. Цель была бороться за попадание в очки. Для меня это очень важно. В Нове-Месте был 44-м, сейчас немного не хватило… Для того чтобы бороться повыше, нужно иметь возможность выбирать более раннюю стартовую группу.
В этом году такие тёплые условия, что трасса не позволяет быть близко, если стартуешь в последней группе. Но могу сказать, что на этом этапе разница в скольжении была не так заметна. Спасибо организаторам. Поддержка болельщиков? Было очень много людей, все кричали и поддерживали", — цитирует Халили сайт «Матч ТВ».
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.
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