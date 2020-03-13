Вирер обратилась к итальянцам из-за ситуации с коронавирусом

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер обратилась к соотечественникам. Спортсменка выразила уверенность, что страна справится с эпидемией коронавируса. Также она призвала всех соблюдать меры предосторожности.

«Я вместе с вами, жители Южного Тироля и всей Италии! Уверена, что мы справимся с этим. Рекомендую вам оставаться дома и соблюдать все меры безопасности», — написала Вирер в своём «инстаграме».

Италия — крпунейший очаг распространения коронавируса в Европе. Инфекцией заболели уже более 15 тыс. человек.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.

Из-за вспышки коронавируса во всём мире отменяются соревнования. Так, уже приостановлены ведущие футбольные чемпионаты, НБА, НХЛ, баскетбольная Евролига, Лига чемпионов, Лига Европы и прочие соревнования.