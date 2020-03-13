Губерниев: ходят разговоры, что сегодняшняя гонка может стать последней в сезоне

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что предстоящая сегодня, 13 марта, женская спринтерская гонка в Контиолахти (Финляндия) может стать последним стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону. Вчера было принято решение о проведении этапа без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

«Активно ходят разговоры в пресс-центре Контиолахти о том, что сегодняшняя биатлонная гонка может стать последней в сезоне! Ждём инфы», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.