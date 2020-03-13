Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Куклина — седьмая

Немецкая биатлонстка Денизе Херрман стала победительницей спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Серебряным призёром стала ещё одна немка — Франциска Пройс. Бронзу завоевала норвежка Тириль Экхофф.

Лучшая из россиянок Лариса Куклина заняла седьмое место. Благодаря безупречной стрельбе Куклина уходила третьей со второго огневого рубежа, но на заключительном круге проиграла соперницам полминуты.

Биатлон. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия

Женщины. Спринт 7,5 км

1. Денизе Херрман (Германия) – 20.00,5 (1 промах).

2. Франциска Пройс (Германия) – отставание 20,1 (1).

3. Тириль Экхофф (Норвегия) – +32,3 (2)…

7. Лариса Куклина (Россия) — +47,9 (0)…

24. Ирина Старых (Россия) — +1.25,1 (2)…

43. Светлана Миронова (Россия) — +1.52,1 (3)…

46. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.56,4 (3)…

64. Кристина Резцова (Россия) — +2.42,7 (4).