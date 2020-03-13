Решение о продолжении этапа КМ в Контиолахти будет принято после женского спринта

Сборные Чехии, Словакии и Австрии намерены покинуть этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) после женского спринта. Президент IBU Олле Далин выразил уверенность, что программа соревнований будет завершена. Однако рейс-директор IBU сообщил, что после гонки состоится собрание команд, на котором и будет принято решение о продолжении этапа Кубка мира, сказал Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции был отменён девятый этап Кубка мира, который должен был пройти в Норвегии. Спринтерские гонки в Контиолахти прошли без зрителей.

Завтра, 14 марта, в рамках восьмого этапа Кубка мира должны пройти гонки преследования, а 15-го числа — супермикст и смешанная эстафета.