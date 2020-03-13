Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Решение о продолжении этапа КМ в Контиолахти будет принято после женского спринта

Решение о продолжении этапа КМ в Контиолахти будет принято после женского спринта
Биатлон / Кубок мира 0

Сборные Чехии, Словакии и Австрии намерены покинуть этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) после женского спринта. Президент IBU Олле Далин выразил уверенность, что программа соревнований будет завершена. Однако рейс-директор IBU сообщил, что после гонки состоится собрание команд, на котором и будет принято решение о продолжении этапа Кубка мира, сказал Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции был отменён девятый этап Кубка мира, который должен был пройти в Норвегии. Спринтерские гонки в Контиолахти прошли без зрителей.

Завтра, 14 марта, в рамках восьмого этапа Кубка мира должны пройти гонки преследования, а 15-го числа — супермикст и смешанная эстафета.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020