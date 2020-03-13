Решение о продолжении этапа КМ в Контиолахти будет принято после женского спринта
Сборные Чехии, Словакии и Австрии намерены покинуть этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) после женского спринта. Президент IBU Олле Далин выразил уверенность, что программа соревнований будет завершена. Однако рейс-директор IBU сообщил, что после гонки состоится собрание команд, на котором и будет принято решение о продолжении этапа Кубка мира, сказал Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции был отменён девятый этап Кубка мира, который должен был пройти в Норвегии. Спринтерские гонки в Контиолахти прошли без зрителей.
Завтра, 14 марта, в рамках восьмого этапа Кубка мира должны пройти гонки преследования, а 15-го числа — супермикст и смешанная эстафета.
Читайте также
- 13 марта 2020
-
19:20
-
18:46
-
18:35
-
16:34
-
15:33
-
15:32
-
11:30
-
11:01
-
10:40
-
10:31
-
10:08
-
09:52
-
09:44
-
09:32
-
09:21
-
09:17
-
08:50
-
08:42
-
08:33
-
08:28
-
08:23
- 12 марта 2020
-
22:58
-
22:35
-
21:33
-
20:35
-
20:35
-
19:23
-
19:05
-
18:57
-
18:36
-
16:59
-
16:48
-
16:12
-
15:59
-
15:24
Партнерский контент