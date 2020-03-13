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Кубок мира по биатлону завершится гонками преследования в Контиолахти

Кубок мира по биатлону завершится гонками преследования в Контиолахти
Биатлон / Кубок мира 0

Кубок мира по биатлону сезона-2019/2020 завершится завтра, 14 марта, гонками преследования на восьмом этапе в Контиолахти (Финляндия). Такое решение приняли тренеры и представители команд на совещании после завершения женской спринтерской гонки.

Ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции был отменён девятый этап Кубка мира, который должен был пройти в Норвегии. Спринтерские гонки в Контиолахти прошли без зрителей.

15 марта должны были пройти супермикст и смешанная эстафета. Обе гонки отменены, так как многие команды из-за ситуации с коронавирусом в своих странах уже покинули или в ближайшее время покинут Контиолахти.

Главной интригой мужской гонки преследования станет борьба за Кубок мира в общем зачёте между норвежцем Йоханнесом Бё и французом Мартеном Фуркадом.

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