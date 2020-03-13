Российские биатлонистки будут вшестером выступать на этапах Кубка мира — 2020/2021

После решения Международного союза биатлонистов об отмене супермикста и смешанной эстафеты на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти стал известен итоговый зачёт Кубка наций сезона-2019/2020.
Женская сборная России по итогам 23 гонок заняла пятое место и будет представлена в следующем сезоне шестью спортсменками в личных гонках Кубка мира. Максимальную квоту получили сборные Норвегии, Германии, Франции и Швеции.
В зачёте Кубка наций учитываются результаты биатлонистов в спринтерской и индивидуальной гонках, а также во всех эстафетах. До завершения кубковых соревнований спортсменкам осталось пробежать гонку преследования.
Биатлон. Кубок наций. Итоговый зачёт
1. Норвегия – 7865
2. Германия – 7202.
3. Франция – 7058.
4. Швеция – 6896.
5. Россия – 6479.
6. Украина – 6371.
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