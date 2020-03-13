Российские биатлонистки будут вшестером выступать на этапах Кубка мира — 2020/2021

После решения Международного союза биатлонистов об отмене супермикста и смешанной эстафеты на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти стал известен итоговый зачёт Кубка наций сезона-2019/2020.

Женская сборная России по итогам 23 гонок заняла пятое место и будет представлена в следующем сезоне шестью спортсменками в личных гонках Кубка мира. Максимальную квоту получили сборные Норвегии, Германии, Франции и Швеции.

В зачёте Кубка наций учитываются результаты биатлонистов в спринтерской и индивидуальной гонках, а также во всех эстафетах. До завершения кубковых соревнований спортсменкам осталось пробежать гонку преследования.

Биатлон. Кубок наций. Итоговый зачёт

1. Норвегия – 7865

2. Германия – 7202.

3. Франция – 7058.

4. Швеция – 6896.

5. Россия – 6479.

6. Украина – 6371.