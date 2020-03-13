Вирер сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира перед заключительной гонкой

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира перед заключительным стартом сезона – гонкой преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

В спринте Вирер стала только 19-й, тогда как её конкурентка в борьбе за «Большой хрустальный глобус» норвежка Тириль Экхофф заняла третье место. Со старта пасьюта Вирер уйдёт спустя 47 секунд после Экхофф.

Третье место занимает победительница спринтерской гонки немка Денизе Херрман.

Биатлон. Кубок мира. Женщины

Общий зачёт после 20 гонок

1. Доротея Вирер (Италия) – 781.

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 755.

3. Денизе Херман (Германия) – 720…

18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 344…

20. Лариса Куклина (Россия) – 307.