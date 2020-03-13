Мартен Фуркад завершил карьеру
Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Последней гонкой для 31-летнего спортсмена должен стать пасьют на 8-м этапе Кубка мира в Контиолахти.
«Пришло время прощаться», — написал Фуркад в своём «твиттере».
Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018, многократный чемпион Франции. Он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.
Фуркад лидирует в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/2020, опережая на 10 очков норвежца Йоханнеса Бё. Однако в правилах прописан вычет очков за две худшие гонки в сезоне, поэтому реальным лидером является Бё.
Читайте также
- 13 марта 2020
-
22:38
-
22:30
-
22:02
-
20:46
-
20:29
-
19:20
-
18:46
-
18:35
-
16:34
-
15:33
-
15:32
-
11:30
-
11:01
-
10:40
-
10:31
-
10:08
-
09:52
-
09:44
-
09:32
-
09:21
-
09:17
-
08:50
-
08:42
-
08:33
-
08:28
-
08:23
- 12 марта 2020
-
22:58
-
22:35
-
21:33
-
20:35
-
20:35
-
19:23
-
19:05
-
18:57
-
18:36
Партнерский контент