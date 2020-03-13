Мартен Фуркад завершил карьеру

Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Последней гонкой для 31-летнего спортсмена должен стать пасьют на 8-м этапе Кубка мира в Контиолахти.



«Пришло время прощаться», — написал Фуркад в своём «твиттере».

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018, многократный чемпион Франции. Он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.

Фуркад лидирует в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/2020, опережая на 10 очков норвежца Йоханнеса Бё. Однако в правилах прописан вычет очков за две худшие гонки в сезоне, поэтому реальным лидером является Бё.