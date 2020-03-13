Васильев: Фуркад сделал всё правильно, на взлёте, а не так, как Бьорндален

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира, семикратного обладателя Кубка мира в общем зачёте француза Мартена Фуркада завершить карьеру.



«Я не удивился, результаты его упали ещё в прошлом году. В этом чуть выправились, но он, видимо, понял, что на свой уровень ему уже не выйти. Завершать карьеру надо на пике, на триумфе. Думаю, по количеству Кубков мира его никто не обойдёт, это невероятно. Сделал всё правильно, на взлёте, а не так, как Бьорндален, который еле ноги волочил. Но Фуркад не самый великий биатлонист в истории, он второй после Бьорндалена. Карьера великая, такие люди — редкость. Это величайшее достижение», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Последней гонкой для 31-летнего спортсмена должен стать пасьют на 8-м этапе Кубка мира в Контиолахти.