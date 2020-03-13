Фуркад в прощальном письме упомянул Шипулина и поблагодарил россиян

Французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал прощальное письмо. 14 марта состоится его последняя гонка в карьере.



«Я сражался с Бьорндаленом, Свендсеном, Шипулиным, Шемппом, Бё и другими великими соперниками — всех невозможно упомянуть. Исполнил свои мечты и испытал самые прекрасные эмоции. Боролся и побеждал. Но приходилось и страдать. Падал и вставал. И рос. Мне посчастливилось стать свидетелем развития моего вида спорта. Я люблю биатлон, посвятил ему большую часть своей жизни, и он дал мне всё.



Я мог бы завершить карьеру на следующий день после ОИ-2018, имея на груди три золотые медали. Но я не мог сойти с первоначального пути. В прошлом году мне пришлось как следует понервничать, но благодаря этим проблемам я смог подняться ещё выше. Мне пришлось пройти испытания на прочность перед тем, как завоевать два новых титула на чемпионате мира.



Вернуть моменты радости было моим главным вызовом в карьере. Считаю, что эта последняя миссия успешно завершена, независимо от итогов нынешнего сезона. Моя жажда выкладываться на сто процентов никуда не делась, но теперь она будет проявляться иначе. Страсть к спорту остаётся, и я хочу остаться в этой вселенной. Оставляю часть своей жизни позади себя и предвкушаю то, что мне предстоит построить дальше.



Спасибо вам всем — людям из Франции, России, Германии, Норвегии, Чехии, Италии и любой другой страны. Спасибо за то, что подбадривали меня, поддерживали, любили. Благодаря вам моя индивидуальная карьера превратилась в коллективное приключение», — написал Фуркад в «Фейсбуке».