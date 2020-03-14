Бьорндален: у Фуркада своя позиция по разным вопросам — это важно для биатлона

Восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по биатлону (20 побед), норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, рассказал, что всегда особо ценил в сопернике из Франции – Мартене Фуркаде.
«Фуркад был одним из быстрейших лыжников и одним из самых метких стрелков. Хорошее сочетание. А ещё Мартен всегда показывал себя как открытый человек. У него своя позиция по разным вопросам, и это важно для биатлона», — приводит слова Бьорндалена NRK.
Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, также на его счету 13 золотых медалей чемпионатов мира.
Заключительной гонкой в карьере Фуркада станет пасьют на этапе Кубка мира в Контиолахте, в котором он будет бороться с норвежцем Йоханнесом Бё за Большой хрустальный глобус по итогам сезона-2019/2020.
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