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Шельбрейд: Фуркад доказал, что я ошибалась на его счёт

Шельбрейд: Фуркад доказал, что я ошибалась на его счёт
Биатлон / Кубок мира 0

Трёхкратный призёр Олимпийских игр и восьмикратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Лив-Грете Шельбрейд, прокомментировала решение пятикратного олимпийского чемпиона, француза Мартена Фуркада, о завершении карьеры.

«Фуркад не только был превосходен на трассе, но он ещё и брал на себя инициативу в борьбе с допингом и отстаивал свою точку зрения. Когда мы с ним только познакомились, у него не было ни чемпионского характера, ни стабильности — тех качеств, которые необходимы для того, чтобы стать лучшим в мире. Однако он доказал, что я ошибалась на его счёт», — приводит слова Шельбрейд NRK.

Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, также на его счету 13 золотых медалей чемпионатов мира.

Шельбрейд 13 лет была замужем за одним из самых титулованных французских биатлонистов Рафаэлем Пуаре, завершившим карьеру в 2007 году.

Фуркад в прощальном письме упомянул Шипулина и поблагодарил россиян
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