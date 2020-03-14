Президент СБР оценил выступление российских биатлонистов в завершившемся сезоне

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итоги выступления российских биатлонистов в завершившемся сезоне. Драчёв признался, что рассчитывал на более успешное выступление.
«В начале сезона, в принципе, всё шло хорошо, ребята и девчонки были в тройке призёров, причём девочки шли вторыми, очень плотно боролись. И выступления у них были хорошие, первые три этапа мы прошли очень хорошо, как не выступали в последнее время.
Потом новогодний этап подготовки и январские этапы Кубка мира выбили команду очень серьёзно, сумели поднять команду и собраться на чемпионате мира, но в целом хотелось бы лучше выступить, потому что по плану было зайти в тройку и у мужчин, и у женщин. Но максимальная квота у женщин — это однозначно положительный момент», — приводит слова Драчёва ТАСС.
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