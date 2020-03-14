Драчёв назвал основную причину недовольства работой Норицына

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты российских биатлонисток в завершившемся сезоне. Женская сборная России заняла пятое место в Кубке наций. Ранее Драчёв говорил, что по окончании сезона работу с женской сборной прекратит старший тренер Виталий Норицын.
«Очень сильно надеялись на Светлану Миронову, она была и является лидером сборной, особенно декабрьские этапы она великолепно прошла, мы видели в ней большой потенциал. Но что случилось потом, будем более чётко разбирать, анализируя, что же всё-таки случилось после Анси. Она потеряла практически всю форму на весь сезон окончательно. Это, наверное, главная надежда и главное разочарование.
Лариса Куклина является лучшим стрелком в мире, все знают её качественную работу на стрельбище, но совместить ход и стрельбу ей почему-то в этом году не удалось. Некоторые гонки получались идеально, а какие-то проваливала. Потенциал огромный, но неиспользованный, и здесь роль старшего тренера проявляется, не раскрылись девочки до конца, и это основная причина недовольства Норициным.
Сейчас будем обсуждать дальнейший ход событий уже на следующие два года, этапы подготовки, кто будет готовить команды, тренерский совет и правление, мы должны будем подготовить реальный план действий, которые будут до Олимпиады. Даже сейчас надо рассматривать предолимпийский сезон только как подготовительный к Играм, исключая все ошибки, которые мы увидели, и хорошо, что многие ошибки всплыли уже сейчас. Насчёт того, кто будет готовить, это чуть позже, у меня и сейчас есть мнение, буду высказывать его на тренерском совете, но дальше посмотрим», — цитирует Драчёва ТАСС.
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