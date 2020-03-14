Драчёв считает, что Логинов продолжит карьеру

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о будущем российского биатлониста Александра Логинова. Ранее Логинов не исключил, что завершит карьеру по окончании сезона. На чемпионате мира в Антхольце (Италия) россиянин завоевал золотую и бронзовую медали, после чего его раскритиковали соперники, напомнив о допинговом прошлом.

«Сейчас не общался с ним, потому что после чемпионата мира он находится на этапах Кубка мира. Не сомневаюсь, он спокойно отработает и отдохнет этот период до мая, а потом приступит к работе, несмотря ни на какие нападки извне. Думаю, он продолжит, потому что это спортивная жизнь великих теперь уже, Александр стал чемпионом мира, у нас не много таких в личных дисциплинах. Он должен помочь команде вырастить ещё таких же спортсменов, как он», — цитирует Драчёва ТАСС.