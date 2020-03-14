Текстовая онлайн-трансляция женского пасьюта на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

Сегодня, 14 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) состоятся гонки преследования. После этого этап и сезон будут завершены досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами начнётся в 17:45 мск.

Первой в борьбу вступит немка Денизе Херрман, выигравшая спринт. Через 20 секунд после неё на старт выйдет соотечественница Франциска Пройс. Норвежка Тириль Экхофф начнёт гонку третьей, с отставанием на 32 секунды от Херрман.

Россиянка Лариса Куклина начнёт гонку 7-й через, 42 секунды после Херрман. Ирина Старых отправится на старт 24-й, Светлана Миронова — 44-й, а Екатерина Юрлова-Перхт — 46-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.