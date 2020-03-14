Текстовая онлайн-трансляция женского пасьюта на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

Сегодня, 14 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) состоятся гонки преследования. После этого этап и сезон будут завершены досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами начнётся в 17:45 мск.
Первой в борьбу вступит немка Денизе Херрман, выигравшая спринт. Через 20 секунд после неё на старт выйдет соотечественница Франциска Пройс. Норвежка Тириль Экхофф начнёт гонку третьей, с отставанием на 32 секунды от Херрман.
Россиянка Лариса Куклина начнёт гонку 7-й через, 42 секунды после Херрман. Ирина Старых отправится на старт 24-й, Светлана Миронова — 44-й, а Екатерина Юрлова-Перхт — 46-й.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
- 14 марта 2020
-
11:55
-
11:54
-
11:42
-
11:02
-
10:51
-
09:48
-
09:41
-
09:22
-
09:16
-
00:43
-
00:32
-
00:18
-
00:05
- 13 марта 2020
-
23:55
-
23:44
-
23:22
-
22:43
-
22:38
-
22:30
-
22:02
-
20:46
-
20:29
-
19:20
-
18:46
-
18:35
-
16:34
-
15:33
-
15:32
-
11:30
-
11:01
-
10:40
-
10:31
-
10:08
-
09:52
-
09:44