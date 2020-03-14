Чепиков: Фуркад оставил большой след в истории биатлона

Двукратный олимпийский чемпион бывший российский биатлонист Сергей Чепиков прокомментировал решение француза Мартена Фуркада завершить карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте сообщил о завершении карьеры накануне, 13 марта.
«Мартен Фуркад — один из лидеров мирового биатлона, выдающийся спортсмен. По количеству побед на Кубках мира он уступает только Уле-Эйнару Бьорндалену. Мартен много лет восхищал и радовал болельщиков профессионализмом и оставил большой след в истории биатлона. Но всему своё время, и его результаты стали чуть хуже, чем ранее. Хотя и не менее впечатляющими. Видимо, Фуркаду хочется пожить другой жизнью, и все с уважением относятся к его решению», — приводит слова Чепикова РИА «Новости».
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