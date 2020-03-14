Драчёв: продолжаем возлагать большие надежды на Юрлову-Перхт

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, подводя итоги сезона, выразил сожаление в связи с выступлением российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт. По мнению Драчёва, россиянка могла добиться более весомых успехов, если бы у неё не возникли проблемы со здоровьем.

«Прекрасно провела сезон Катя Юрлова-Перхт, если бы не эта болезнь после Анси, это не дало ей уверенно пройти январские этапы. И нам это было бы большой поддержкой, в том числе и в зачётном плане в Кубке наций, всё-таки, когда вылетает лидер, а она является одним из них, команде бороться тяжело.

Она только-только подошла к чемпионату мира и на каждой гонке боролась, у неё на каждой гонке были возможности быть в призёрах. Продолжаем возлагать большие надежды на неё на следующий год», — цитирует Драчёва ТАСС.