Драчёв: продолжаем возлагать большие надежды на Юрлову-Перхт

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, подводя итоги сезона, выразил сожаление в связи с выступлением российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт. По мнению Драчёва, россиянка могла добиться более весомых успехов, если бы у неё не возникли проблемы со здоровьем.
«Прекрасно провела сезон Катя Юрлова-Перхт, если бы не эта болезнь после Анси, это не дало ей уверенно пройти январские этапы. И нам это было бы большой поддержкой, в том числе и в зачётном плане в Кубке наций, всё-таки, когда вылетает лидер, а она является одним из них, команде бороться тяжело.
Она только-только подошла к чемпионату мира и на каждой гонке боролась, у неё на каждой гонке были возможности быть в призёрах. Продолжаем возлагать большие надежды на неё на следующий год», — цитирует Драчёва ТАСС.
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