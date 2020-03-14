Резцова: пусть Фуркад меня простит. Желаю ему благополучия и семейного счастья

Бывшая российская биатлонистка Анфиса Резцова прокомментировала решение француза Мартена Фуркада завершить карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте сообщил о завершении карьеры накануне, 13 марта. Ранее Резцова негативно высказывалась о Фуркаде, намекая, что француз принимает запрещённые препараты. После этого французский биатлонист заявил, что у Резцовой начинается старческий маразм. Фуркад не исключил, что подаст в суд.

«Думаю, все размышления насчёт каких-то наших недомолвок с ним Мартен всё-таки забыл. Не хотела его тогда обидеть — просто было обидно за нашу команду, за Сашу Логинова. Когда на нас так наезжают, а все остальные — белые и пушистые. Вот это было обидно, поэтому я так и высказалась. Пусть он меня простит за это. Желаю Мартену благополучия и семейного счастья», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».