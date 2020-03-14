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Фуркад стал победителем последней гонки в карьере, Логинов — 7-й

Фуркад стал победителем последней гонки в карьере, Логинов — 7-й
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Фуркад, стартовавший вторым по результатам спринта, преодолел дистанцию за 31 минуту 25 секунд, допустив 3 промаха.

Второе место занял ещё один французский биатлонист — Кентен Фийон Майе. Тройку лучших замкнул француз Эмильен Жаклен.

Норвежец Йоханнес Бё допустил четыре промаха и финишировал лишь четвёртым. Лучшим из россиян стал Александр Логинов (итоговое 7-е место).

Биатлон. Мужчины. Кубок мира. Контиолахти. Гонка преследования

1. Мартен Фуркад (Франция) — 31:25,4 (3)
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +2,9 (2)
3. Эмильен Жаклен (Франция) — + 4,5 (4)
4. Йоханнес Бё (Норвегия) — + 8,3 (4)…
10. Александр Логинов (Россия) — +24,0 (2)...
14. Евгений Гараничев (Россия) — + 1.08,7 (1)…
25. Карим Халили (Россия) — + 2.00,2 (0).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 8, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
14 марта 2020, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Мартен Фуркад
Франция
31:25.4
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+2.9
3
Эмильен Жаклен
Франция
+4.5
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