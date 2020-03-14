Фуркад стал победителем последней гонки в карьере, Логинов — 7-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Фуркад, стартовавший вторым по результатам спринта, преодолел дистанцию за 31 минуту 25 секунд, допустив 3 промаха.

Второе место занял ещё один французский биатлонист — Кентен Фийон Майе. Тройку лучших замкнул француз Эмильен Жаклен.

Норвежец Йоханнес Бё допустил четыре промаха и финишировал лишь четвёртым. Лучшим из россиян стал Александр Логинов (итоговое 7-е место).

Биатлон. Мужчины. Кубок мира. Контиолахти. Гонка преследования

1. Мартен Фуркад (Франция) — 31:25,4 (3)

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +2,9 (2)

3. Эмильен Жаклен (Франция) — + 4,5 (4)

4. Йоханнес Бё (Норвегия) — + 8,3 (4)…

10. Александр Логинов (Россия) — +24,0 (2)...

14. Евгений Гараничев (Россия) — + 1.08,7 (1)…

25. Карим Халили (Россия) — + 2.00,2 (0).