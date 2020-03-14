Фуркад стал победителем последней гонки в карьере, Логинов — 7-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Фуркад, стартовавший вторым по результатам спринта, преодолел дистанцию за 31 минуту 25 секунд, допустив 3 промаха.
Второе место занял ещё один французский биатлонист — Кентен Фийон Майе. Тройку лучших замкнул француз Эмильен Жаклен.
Норвежец Йоханнес Бё допустил четыре промаха и финишировал лишь четвёртым. Лучшим из россиян стал Александр Логинов (итоговое 7-е место).
Биатлон. Мужчины. Кубок мира. Контиолахти. Гонка преследования
1. Мартен Фуркад (Франция) — 31:25,4 (3)
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +2,9 (2)
3. Эмильен Жаклен (Франция) — + 4,5 (4)
4. Йоханнес Бё (Норвегия) — + 8,3 (4)…
10. Александр Логинов (Россия) — +24,0 (2)...
14. Евгений Гараничев (Россия) — + 1.08,7 (1)…
25. Карим Халили (Россия) — + 2.00,2 (0).
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