Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Логинов: уход Фуркада — удар для биатлона

Логинов: уход Фуркада — удар для биатлона
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Логинов после гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти прокомментировал решение француза Мартена Фуркада завершить спортивную карьеру, однако не рассказал, о чём говорил с пятикратным олимпийским чемпионом после финиша гонки преследования.

По окончании победного пасьюта Фуркад лично приветствовал каждого из финишировавших. Логинов задержался около Мартена дольше других. В ходе карьеры у биатлонистов были не лучшие отношения, Фуркад не раз призывал Логинова принести извинения за допинговую историю.

«О чём говорил с Фуркадом после финиша? Оставлю при себе, это личное. Его уход — удар для биатлона, он сделал много для популяризации биатлона, хочу пожелать ему удачи», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

В биатлоне не осталось великих. Фуркад поблагодарил россиян и завершил карьеру
Шипулина француз тоже назвал великим.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020