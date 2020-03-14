Логинов: уход Фуркада — удар для биатлона

Российский биатлонист Александр Логинов после гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти прокомментировал решение француза Мартена Фуркада завершить спортивную карьеру, однако не рассказал, о чём говорил с пятикратным олимпийским чемпионом после финиша гонки преследования.

По окончании победного пасьюта Фуркад лично приветствовал каждого из финишировавших. Логинов задержался около Мартена дольше других. В ходе карьеры у биатлонистов были не лучшие отношения, Фуркад не раз призывал Логинова принести извинения за допинговую историю.

«О чём говорил с Фуркадом после финиша? Оставлю при себе, это личное. Его уход — удар для биатлона, он сделал много для популяризации биатлона, хочу пожелать ему удачи», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».