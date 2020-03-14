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Российский биатлонист Поршнев признан новичком года по версии IBU

Российский биатлонист Поршнев признан новичком года по версии IBU
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал получение звания новичка года по версии Международного союза биатлонистов (IBU).

«Получать призы всегда приятно, пока не хочу об этом думать. За что получил это звание? Думаю, за выступление на чемпионате мира. Я уже приступил к подготовке к следующему сезону. Это звание — большая ответственность, нужно тренироваться, чтобы быть сильнее», — приводит слова Поршнева «Матч ТВ».

В индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце 24-летний Поршнев занял 11-е место и стал лучшим среди российских участников. В общем зачёте Кубка мира в этом сезоне Никита занял 39-е место. В заключительной гонке сезона Поршнев не выступал, так как стал 62-м в спринте.

Поршнев сообщил о досрочном завершении международного сезона
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