Мякяряйнен завершит карьеру после гонки преследования в Контиолахти

Трёхкратная обладательница Кубка мира (сезон-2010/11, 2013/14, 2017/18) финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен объявила о завершении спортивной карьеры. Последней гонкой Мякяряйнен станет пасьют на этапе Кубка мира в Контиолахти.
«Впервые провела биатлонную тренировку на этом стадионе в 2003 году. 14 марта моя международная биатлонная карьера внезапно завершится здесь же. Не так, как я хотела или планировала, без зрителей, но у нас нет выбора.
Приняла такое решение, хоть это и очень эмоциональный момент. Сезон был сложным. Но это не затмит всё хорошее, что произошло со мной в биатлоне. Всем сердцем буду получать удовольствие от последней гонки Кубка мира с моими замечательными коллегами. Это последний пасьют со мной, девочки!
Когда мир вернётся в норму, хочу когда-нибудь встретиться с болельщиками ещё раз», — написала Мякяряйнен на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Кайсы Мякяряйнен
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