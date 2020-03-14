Й. Бё — о промахах в пасьюте: думал, что уже потерял шанс на Кубок мира

Победитель Кубка мира – 2019/2020 норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал решающую гонку в борьбе за «Большой хрустальный глобус». В пасьюте на этапе соревнований в Контиолахти Бё финишировал четвёртым, но этого хватило, чтобы опередить в общем зачёте завершавшего карьеру Мартена Фуркада.
«Специально ли промахивался на третьем рубеже, чтобы дать победить Фуркаду? Лучше эту историю было написать невозможно. Думал, уже потерял шанс на Кубок мира и устроил стресс болельщикам. Однако Всевышний помог закрыть пять мишеней на последней стрельбе, я счастлив. На подходе к финишу силы закончились, но я знал, что выиграл Кубок мира, поэтому выдохнул», — приводит слова Бё «Матч ТВ».
26-летний Йоханнес Бё завоевал второй подряд «Большой хрустальный глобус» в карьере.
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