Й. Бё — о промахах в пасьюте: думал, что уже потерял шанс на Кубок мира

Победитель Кубка мира – 2019/2020 норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал решающую гонку в борьбе за «Большой хрустальный глобус». В пасьюте на этапе соревнований в Контиолахти Бё финишировал четвёртым, но этого хватило, чтобы опередить в общем зачёте завершавшего карьеру Мартена Фуркада.

«Специально ли промахивался на третьем рубеже, чтобы дать победить Фуркаду? Лучше эту историю было написать невозможно. Думал, уже потерял шанс на Кубок мира и устроил стресс болельщикам. Однако Всевышний помог закрыть пять мишеней на последней стрельбе, я счастлив. На подходе к финишу силы закончились, но я знал, что выиграл Кубок мира, поэтому выдохнул», — приводит слова Бё «Матч ТВ».

26-летний Йоханнес Бё завоевал второй подряд «Большой хрустальный глобус» в карьере.