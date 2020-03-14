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Фуркад: нет шансов, что вернусь, — пообещал дочери

Фуркад: нет шансов, что вернусь, — пообещал дочери
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в прощальной гонке. Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти, но это не помогло ему завоевать восьмой в карьере Кубок мира.

«Прекрасное чувство, даже не мечтал о таком завершении карьеры. Это непростое решение, я люблю соревноваться и выступать, но сейчас время принести другое вдохновение в этот вид спорта. Уже нет шансов, что вернусь обратно, так как пообещал дочери. Эти 10 лет были великолепными. Король умер, да здравствует король!» — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира. Выигрывал «Большой хрустальный глобус» 7 лет подряд, пока в сезоне-2018/2019 трофей не отобрал норвежец Йоханнес Бё.

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