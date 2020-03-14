Фуркад: нет шансов, что вернусь, — пообещал дочери
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в прощальной гонке. Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти, но это не помогло ему завоевать восьмой в карьере Кубок мира.
«Прекрасное чувство, даже не мечтал о таком завершении карьеры. Это непростое решение, я люблю соревноваться и выступать, но сейчас время принести другое вдохновение в этот вид спорта. Уже нет шансов, что вернусь обратно, так как пообещал дочери. Эти 10 лет были великолепными. Король умер, да здравствует король!» — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».
Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира. Выигрывал «Большой хрустальный глобус» 7 лет подряд, пока в сезоне-2018/2019 трофей не отобрал норвежец Йоханнес Бё.
В биатлоне не осталось великих. Фуркад поблагодарил россиян и завершил карьеру
Шипулина француз тоже назвал великим.
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