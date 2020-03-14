Логинов: не говорил, что буду завершать карьеру

Российский биатлонист Александр Логинов после гонки преследования на заключительном этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру.
О возможности скорого ухода из спорта Логинов заявил после обысков на чемпионате мира в Антхольце, где он завоевал золото в спринтерской гонке.
В гонке преследования в Контиолахти Логинов стал седьмым, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Аналогичную позицию россиянин занял и в общем зачёте Кубка мира.
«Даже с таким ветром можно было бороться за призы, состояние было хорошим, но на огневом рубеже — лотерея, где-то поторопился. Тем не менее седьмое место — положительный результат. Была ли гонка последней в карьере? Я не говорил, что буду завершать карьеру», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».
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