Й. Бё поблагодарил жену за возможность завершить Кубок мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё подвёл итоги сезона-2019/2020, который завершился для него вторым подряд «Большим хрустальным глобусом». В начале января Бё пропускал гонки из-за рождения сына Густава.

«Я просто горд! Какая гонка, и какой сезон… Посмотрите на картинку: «Большой хрустальный глобус» и шесть медалей чемпионата мира… И это не самая большая победа в сезоне! Мне нравится этот вид спорта! Люблю фанатов, соперничество и дружбу. Люблю путешествовать по миру с нашей командой.

Но моя самая большая любовь к тебе, Хедда! Спасибо, что разрешила мне делать то, что я люблю! Теперь еду домой, к тебе и Густаву, не могу дождаться, чтобы увидеть тебя снова», — написал Бё на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Йоханнеса Бё.