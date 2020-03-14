Резцова: хотелось бы, чтобы Логинову лишний раз не вешали ярлыки

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова поддержала лидера сборной России Александра Логинова, пожелав чемпиону мира в спринте и дальше входить в число сильнейших биатлонистов мира.

«Саша Логинов — умный и талантливый парень, и самое главное, он трудяга. Очень скромный и порядочный человек. И мне бы очень хотелось, чтобы Саша входил в число сильнейших в мире. Чтобы иностранные спортсмены его не трогали, не оскорбляли, чтобы ему лишний раз не вешали ярлыки.

Да, Саша где-то в чём-то провинился, но за свою ошибку он уже отстрадал. И Фуркад говорит: вот, Саша ничего не рассказывает. Но, может быть, придёт время и Саша всё расскажет: как это было и что случилось с ним. Но никто не имеет права сейчас обвинять его. Не суди, да не судим будешь», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».