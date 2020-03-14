Резцова: хотелось бы, чтобы Логинову лишний раз не вешали ярлыки

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова поддержала лидера сборной России Александра Логинова, пожелав чемпиону мира в спринте и дальше входить в число сильнейших биатлонистов мира.
«Саша Логинов — умный и талантливый парень, и самое главное, он трудяга. Очень скромный и порядочный человек. И мне бы очень хотелось, чтобы Саша входил в число сильнейших в мире. Чтобы иностранные спортсмены его не трогали, не оскорбляли, чтобы ему лишний раз не вешали ярлыки.
Да, Саша где-то в чём-то провинился, но за свою ошибку он уже отстрадал. И Фуркад говорит: вот, Саша ничего не рассказывает. Но, может быть, придёт время и Саша всё расскажет: как это было и что случилось с ним. Но никто не имеет права сейчас обвинять его. Не суди, да не судим будешь», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».
- 14 марта 2020
-
20:13
-
20:03
-
19:40
-
18:58
-
18:45
-
18:23
-
18:14
-
17:51
-
17:42
-
17:26
-
17:14
-
16:53
-
16:26
-
16:18
-
15:29
-
13:30
-
12:58
-
12:28
-
11:55
-
11:54
-
11:42
-
11:02
-
10:51
-
09:48
-
09:41
-
09:22
-
09:16
-
00:43
-
00:32
-
00:18
-
00:05
- 13 марта 2020
-
23:55
-
23:44
-
23:22
-
22:43