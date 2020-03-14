Экхофф: сегодня был мой день, но я всё испортила

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выразила сожаление, что упустила «Большой хрустальный глобус» на последнем огневом рубеже гонки преследования. Экхофф подошла к «стойке» лидером. При чистой стрельбе она выиграла бы и гонку, и главный трофей, но в решающий момент Тириль допустила три промаха. Кубок мира второй год подряд достался итальянке Доротее Вирер.

«У меня получился отличный сезон. И сегодня был мой день, но я всё испортила. Всё покатилось к чертям…

У меня было семь побед в этом году, и это превосходило все мои ожидания. И, конечно, мне очень жаль, что я провалилась, когда должна была побеждать. Мне нужно продолжать работать и попытаться в будущем победить Доротею и всех остальных», — приводит слова Экхофф NRK.