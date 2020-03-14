Домрачева: Бьорндален надеялся, что Фуркад продолжит выступать до Олимпиады-2022

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева сообщила, что о том, что Мартен Фуркад завершит карьеру в 2020 году, она догадывалась ещё в начале сезона.

«Если честно, мы были к этому готовы в начале — середине сезона. С нашей командой работает французский тренер, который долго работал с Мартеном. Он выдвигал такие предположения, поэтому мы не удивились. Мартен ко многим подошёл, сообщил лично. Для каждого своё время. Сейчас пришло время и для Мартена. Уле-Эйнар Бьорндален был несколько разочарован, потому что Мартен немного не принял вызов сложности, тяжёлых ситуаций. Он надеялся, что Фуркад продолжит выступать до Олимпиады-2022. Он не всегда был честен с соперниками на дистанции. Многие запомнят снежные сугробы на ковриках на огневых рубежах, своё ведение гонки, ускорение перед рубежами. Этим он и уникален. Во многом он благодаря этому добивался своих побед», — приводит слова Домрачевой «Матч ТВ».