Васнецова — о коронавирусе: становится страшно выходить из дома

Российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала, как коронавирус, которого она уже боится, нарушил её планы.

«Про коронавирус. Нарушил все планы. Представьте, что вы долго готовились к чему-то. Обрели лучшие качества. Вошли в ту колею, которая, вы уверены, ведёт к успеху. Когда каждая часть вашего тела готова на бой, и вы абсолютно уверены в своих силах. Когда вы так ждали этого момента и изнурительно работали изо дня в день, а в результате вам говорят, что нужно ждать ещё до неопределённого времени.

Представьте, что вы не видели любимого человека полгода. Появляется момент увидиться, но ему закрывают выезд из страны, а если ты прилетишь к нему, то будешь видеть его лишь из окна инфекционной больницы, куда тебя закроют на карантин.

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Да, всё это очень обидно и неприятно, но не смертельно. Считаю, это к лучшему, дабы предотвратить распространение вируса. Лично я действительно боюсь. Ситуация уже перестала быть простой. Становится страшно выходить из дома, а на днях ещё лететь в Москву. Господи, пусть все будут здоровы», — написала Васнецова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Валерии Васнецовой.