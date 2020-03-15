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Халили — Фуркаду: сожалею об одном: я не смог тебя победить

Халили — Фуркаду: сожалею об одном: я не смог тебя победить
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Карим Халили поделился совместными фотографиями с французом Мартеном Фуркадом, сделанными в Контиолахти с разницей в 10 лет.

«14 марта 2010 года. Контиолахти. Ты только что выиграл первое золото на Кубке мира. Я — обычный 11-летний парень и фанат биатлона. Впереди 10 лет.

14 марта 2020 года. Снова Контиолахти. Ты уже стал легендой биатлона. Я новичок сборной России. Мы соревновались на одной трассе. И ты снова был первым. Я был 25-м. Оба пути заняли 10 лет и привели нас в одно и то же место в одно и то же время. Удивительное совпадение. Я многому научился у тебя. Спасибо, Мартен, за огромный вклад в биатлон. Сожалею об одном: я не смог тебя победить", — написал Халили на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Карима Халили

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